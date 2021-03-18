Минсельхоз заявил о стабилизации цен на хлебобулочные и молочные продукты

Москва, 18 марта. Снижение стоимости основных зерновых культур отмечается на территории РФ. Кроме того, цены на хлеб, муку и молочную продукцию стабилизировались, передает Минсельхоз.

На снижение цен, по данным ведомства, повлияло действие квоты и экспортной пошлины на зерно. При этом отмечается и традиционный тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе, что происходит каждый сезон.

Сейчас весенние полевые работы стартовали в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На данный момент засеяно уже 194,4 тыс. га.

Недавно в Правительстве РФ одобрили новые меры по стабилизации ценообразования на продовольственном рынке. Пакет мер защитит потребителей за счет повышения экспортных пошлин.