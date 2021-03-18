Греция увеличит число разрешений на въезд в страну гражданам РФ

Афины, 18 марта. Число разрешений на въезд в Грецию для граждан России увеличится с 500 до четырех тысяч в неделю. Об этом заявил первый замглавы греческого МИД.

Смягчение ограничений может стать предвестником открытия полноценного авиасообщения между Россией и Грецией. Пока планируемая дата отмены разрешений назначена на 14 мая. Но срок может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Российские путешественники могут рассчитывать на получение шенгенской визы при посещении Греции. Всеми вопросами на предоставление этого документа будет заниматься генконсульство страны. Об этом рассказала греческий посол в РФ Екатерина Нассика.