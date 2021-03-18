Сенат США утвердил новую кандидатуру директора ЦРУ

Вашингтон, 18 марта. Новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) стал Уильям Бернс. Ранее он занимал должность посла США в России.

Сенаторы одобрили кандидату Бернса единогласно. В скором времени он примет присягу и официально вступит в новую должность.

Сенатор от Техаса Тед Круз некоторое время назад заявил, что собирается блокировать кандидатуру Бернса на посту главы ЦРУ, пока администрация президента США Джо Байдена не начнет активные действия по блокировке проекта "Северный поток — 2". Сейчас же стало известно о намерениях американской стороны возобновить давление на Nord Stream 2, поэтому, вполне возможно, что два этих события взаимосвязаны.