Украинский дипломат посоветовал Киеву не ждать помощи от США в отношениях с РФ

Киев, 18 марта. Вашингтон не связан никакими обязательствами с Киевом. Об этом заявил экс-посол Украины в США Александр Чалый.

По словам дипломата, Незалежная может не рассчитывать на помощь Соединенных Штатов в отношениях с РФ. Украинское государство не состоит в серьезных союзах с Западом, отметил Чалый.

«Взаимной договоренности практически нет никакой между нами и США, что они за что-то отвечают. Будапештский меморандум — последнее, в чем они расписались. У нас нет ни одного обязательства США перед нами по стратегическим вопросам», — рассказал изданию «Новый день» бывший посол.

Александр Чалый добавил, что о незаинтересованности Белого дома в отношении Украины свидетельствует и то, что он не вкладывал в Незалежную столько денег, сколько в другие страны. Дипломат напомнил, что США вложили в развитие Польши и других государств, входящих в НАТО, «кучу денег». В отношении Украины — остаточное финансирование.

«Если они, например, с Польшей или с Германией имеют какой-то вопрос, потому что там — член НАТО, член Европейского союза. Мы должны жить своим умом и отстаивать свой национальный интерес», — заключил Чалый.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно представил доклад из которого следует, что Альянс пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, действующий с 2016 года. Переоценка должна завершиться к концу 2021 года.