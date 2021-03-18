Матеуш Пискорский: Горжусь, что был тогда в Крыму

Варшава, 18 марта. Польский политолог Матеуш Пискорский поделился воспоминаниями о событиях 2014 года, произошедших в Крыму.

Западный эксперт присутствовал на референдуме о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. Может быть, именно это повлияло на то, что через два года его задержали польские власти и предъявили обвинение о работе на спецслужбы России и Китая. В тюрьме он провел три года.

По словам Пискорского, он стал свидетелем событий исторического масштаба. Журналист, опираясь на собственный опыт, попытался ответить на вопрос: «почему жители Крыма приняли такое, а не иное решение?».

По его мнению, решение, несомненно, было принято согласно итогам референдума. Матеуш лично контролировал международную группу опытных наблюдателей. Политолог вместе со всеми присутствующими на избирательном процессе пытались понять общее настроение крымчан в тот день.

«Быстро поняли, что в провозглашенных результатах не стоит сомневаться. Жители Крыма действительно приняли такое решение, нравится это кому-то, или нет. Они определили свою судьбу и судьбу будущих поколений», — подчеркивает Пискорский.

По словам публициста, во-первых, после увиденного крымчанами в 2014 году госпереворота на Украине, они хотели получить гарантии безопасности, а во-вторых, они отдали свои голоса за государственность. Подытожил Пискорский свою статью, сказав, что даже семь лет спустя ни о чем не жалеет и гордится тем, что был тогда в Крыму.

В годовщину воссоединения Крыма с Россией в Севастополь приехали байкеры «Ночные волки». Президент России Владимир Путин ранее поздравил жителей полуострова с праздником.