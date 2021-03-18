Алана Мамаева «разоблачила» испанскую любовницу мужа и обвинила ее в проституции

Москва, 18 марта. Супруга футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева Алана после объявления о разводе продолжает разбираться в истории его измены с испанской моделью Ирен Гарсиа. По словам блогерши, ее муж платил испанке за интимные услуги.

В начале марта Мамаева сообщила в Instagram, что ее муж во время поездки в Испанию закрутил роман с Гарсиа. При этом она раскрыла личные данные девушки. Та в ответ заявила, что не подозревала о семье футболиста. Ирен клянется, что и близко не подпустила бы к себе женатого кавалера.

Жена спортсмена 10 марта объявила, что подает на развод. Однако история на этом не закончилась. В сторис соцсети она утверждает, что заявления испанской любовницы Мамаева — наглая ложь. По словам оскорбленной супруги, все, что девушка говорит о своей карьере модели и юриста, выдумка.

Алана объявила, что ее друг обнаружил на сайте эскортниц анкету Ирен, которая якобы скрывалась под именем Виолетта. В ней описаны параметры модели и ее минимальный ценник — 600 евро. Мамаева опубликовала перевод переписки с испанкой, в которой ее соперница обозначает свою цену в 2500 евро. По словам Аланы, именно столько Павел заплатил за время, проведенное с ней.

«Можно мне больше не писать про модель-юриста? Проституция вне закона, поэтому пусть замолчит и не позорит свою страну», — добавила Алана.

Также она продемонстрировала документ, который ей прислал друг из Испании. По ее словам, данная бумага доказывает, что Ирен Гарсиа никогда не работала юристом. Однако практически невозможно оценить подлинность документа, а также то, что речь в нем идет именно о любовнице Мамаева.

Более того, Мамаева пожаловалась на угрозы со стороны испанки, которая под фото Аланы за рулем написала: «Машину водит его шлюха-жена, хочу, чтоб она сдохла».

Гарсия 14 марта сделала публичное заявление, в котором осудила хейтеров за раздувание скандала вокруг ее отношений с женатым футболистом. Девушка попросила пользователей Сети оставить ее в покое и перестать смаковать подробности скандала. Также она подчеркнула, что не станет выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение и вступать в публичные споры.