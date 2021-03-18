Байден намерен заблокировать строительство «Северного потока — 2»

Вашингтон, 18 марта. Президент США Джо Байден хочет ввести новый пакет санкций в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство газопровода «Северный поток — 2».

Агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции США будут представлены в виде доклада. По данным источников издания, вместе с оператором газопровода в документе будет присутствовать страховая компания, предоставляющая свои услуги проекту, а также ряд других фирм, связанных с реализацией «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что санкционное давление США на Nord Stream 2 может поставить президента Байдена в деликатное положение. По последним данным, серьезно помешать строительству проекта могут ограничительные меры в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Однако такой ход американской стороны, по мнению экспертов, резко охладит отношения США и ФРГ.