Депутата Резника вызвали к следователю по делу об обороте наркотиков

Санкт-Петербург, 18 марта. Покровители депутата парламента Санкт-Петербурга Максима Резника пытаются придать инциденту с наркотиками политический окрас. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователь имеет достаточную доказательную базу, чтобы вызвать Резника на допрос и привлечь его к делу о наркоторговле, сообщают «Невские новости». Правоохранительные органы передали необходимые видеозаписи и материалы в Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

«В частности во время нахождения в квартире Дорофеева непосредственно он проводил манипуляции с емкостями, в которых находились наркотические вещества. Данные емкости были осмотрены, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела наряду с видеозаписями, на которых видно, что они принадлежат Резнику», — рассказал источник.

Максим Резник имеет особый статус, согласно которому он находится под защитой от возможного незаконного уголовного преследования. Следствие может инициировать смену его процессуального статуса со свидетеля на подозреваемого.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов ранее заявил, что депутатский статус Максима Резника не имеет значения. Если он принимал участие в форуме «Муниципальная Россия», то должен быть наказан.