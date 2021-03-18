Вашингтон отказался комментировать возможный отзыв американского посла из Москвы

Вашингтон, 18 марта. Соединенные Штаты не комментируют вопрос о возможном отзыве американского посла в РФ Джона Салливана. Об этом замглавы пресс-службы Госдепа США Джалина Портер сообщила журналистам.

Портер отметила, что ничего не может добавить к высказываниям президента США Джо Байдена о России, которые тот озвучил во время недавнего интервью.

«Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет», — сказала представитель Госдепартамента США.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее был приглашен в Москву для проведения консультаций на тему российско-американских отношений.