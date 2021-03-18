Сатановский призвал считать сказанное Байденом официальной позицией США

Москва, 18 марта. Сказанное американским президентом Джо Байденом в адрес России является официальной позицией руководства США.

Так считает политолог Евгений Сатановский. По мнению востоковеда, Соединенные Штаты давно нарываются на серьезный ответ со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Байдена в адрес РФ.

«Как бы то ни было, поскольку никто из Америки за своего тяжелобольного на всю голову, престарелого президента не извинился, из тех ответственных лиц, которые его должны курировать, чтобы на людях не писался и не падал, будем считать сказанное официальной позицией руководства этой страны в отношении руководства страны нашей», — написал Сатановский.

По мнению политолога, лидер Белого дома рискнул выразиться в стиле американских фильмов. Также эксперт добавил, что, возможно, Байден «сошел с ума и потерялся в пространстве из-за преклонного возраста».

Сатановский подытожил, что США — хрупкая система, и американский лидер поступил глупо.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский обратил внимание на то, что когда руководству Twitter было выгодно, оно удаляло записи и блокировало неугодных пользователей.