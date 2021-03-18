Займы Китая и долги Кении: почему порт Момбаса рискует сменить хозяина

Кенийский порт Момбаса рискует в ближайшее время стать китайским. Аудиторская проверка показала, что активы портового управления использовались в качестве обеспечения по кредиту для постройки железной дороги Момбаса – Найроби (SGR).

Кения является одним из самых крупных должников КНР в Африке, а вызванный пандемией коронавируса спад мировой экономики отразился на способности страны погашать взятые ранее кредиты.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как порт Момбаса стал разменной монетой, при чем тут железнодорожники, а главное — насколько велика для Кении угроза потери стратегически важного транспортного узла.

Подводные камни в условиях договора

Еще в 2014 году Кения заключила сделку с китайским Эксимбанком, который предоставил кредит более чем на 3,2 миллиарда долларов США на строительство железной дороги стандартной колеи от порта Момбаса до столицы страны — Найроби. Протяженность линии составила 385 километров.

Как показала недавняя проверка, залогом послужили активы кенийского портового управления (KPA), которое наравне с Железнодорожной корпорацией Кении (KRC) выступило в качестве заемщика. Отдельным пунктом в документе оговаривается, что компании отказываются от претензий на какой-либо иммунитет в случае судебного разбирательства, связанного с неисполнением обязательств по договору.

Финальной инстанцией в возможных спорах значится Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия в Пекине, чьи решения не подлежат обсуждению сторон. Таким образом, активы KPA, главным из которых остается порт Момбаса, могут поменять собственника, если правительство объявит дефолт по выплатам за предоставленный Эксимбанком КНР кредит.

Власти идут в отказ

Правительство Кении отрицает возможность передачи порта под управление Китая.

«Нет абсолютно никакого риска, что Китай или какая-либо другая страна захватит порт Момбаса», — заявил представитель казначейства Укур Ятани на выступлении 15 марта.

По словам Ятани, власти не могут предоставлять государственные активы в качестве обеспечения по долгу, поскольку это нарушит соглашения, заключенные с другими партнерами республики. Кения сотрудничает со всеми кредиторами на одинаковых условиях, подчеркнул представитель ведомства.

Вопросы к договору могла бы снять публикация дополнительного соглашения, но с точки зрения Китая оно является секретным. Правда, в 2018 году президент кенийской республики Ухуру Кениата пообещал на встрече с журналистами, что обнародует текст документа. Однако в реальности этого не произошло.

Предпосылки дефолта

Угроза дефолта по тем или иным обязательствам реальна практически для всех стран Африки. Так, еще в октябре прошлого года Замбия пропустила платеж по евробондам на сумму 42,5 миллиона долларов США.

Во время месячного льготного периода страна пыталась добиться уступок от кредиторов, но не смогла. В середине ноября Замбия стала первой страной на континенте, которая объявила дефолт во время пандемии.

Впрочем, у Кении проблемы возникли несколько раньше, чем в китайском Ухане впервые зарегистрировали коронавирусного больного, хотя COVID-19 также сыграл негативную роль в происходящем.

Следует отдать должное президенту страны Ухуру Кениате и его команде. Им удалось добиться роста кенийской экономики, что привело страну в категорию «государства с доходом ниже среднего» по версии Всемирного Банка. Однако на этом уровне заканчиваются льготные схемы кредитования для беднейших стран, в связи с чем платежи Кении по долгам возросли.

Также по госбюджету ударила низкая загрузка ветки Момбаса – Найроби. При строительстве порта, чтобы обеспечить получение китайских денег, KPA и KRC заключили договор по схеме «бери или плати», по которому порт обязывается обеспечить минимальную загрузку железной дороги, либо выплачивать компенсацию.

Такое решение лишило доходов множество дальнобойщиков, экспедиторов и прочих связанных с грузоперевозками граждан республики. В ноябре 2020 года кенийский суд признал сделку незаконной и отменил ее, лишив SGR дополнительного источника дохода. Однако дорога и без того работала в минус. За три года убытки составили 21 миллиард шиллингов.

Подходящий порт для Китая

Несмотря на убыточность SGR, Момбаса является важным транспортным узлом не только для Кении, но и для других стран Восточной Африки. Оттуда идут грузы в соседние Эфиопию, Уганду, Южный Судан и даже Танзанию, несмотря на наличие у последней крупнейшего на восточном побережье континента порта Дар-эс-Салам.

Для Китая же Момбаса — это одна из опорных точек южной ветки Нового шелкового пути, которая проходит через Шри-Ланку, побережье Африки и через Суэцкий канал к южным портам Европы. Правительство Кении и представители КНР в один голос заявляют, что портовое хозяйство Момбасы не может уйти к Китаю в счет погашения долга.

Однако Поднебесная уже получила контроль над одной морской гаванью именно таким способом. Речь идет о порте Хамбантота, который правительство Шри-Ланки передало в аренду Пекину на 99 лет. Страна просто не смогла погасить кредит в 1,1 миллиарда долларов США, выданный Китаем на строительство объекта.

Если выводы ревизионной комиссии окажутся правдивыми, то Кения рискует стать второй страной, в которой китайцам удалось провернуть подобную сделку. Тогда Пекин захватит главные морские ворота африканской страны.