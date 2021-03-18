Депутат Пискарев указал на вмешательство США в российские выборы

Москва, 18 марта. Государственная дума РФ располагает доказательствами прямого вмешательства США в российские выборы. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что руководство РФ «заплатит» за приписываемое Москве «вмешательство» в американские выборы 2020 года. По словам Пискарева, подобные заявления звучат уже несколько лет, однако Вашингтон ни разу не представлял никаких доказательств.

«При этом, в отличие от (президента Америки Джо. — Прим. ФАН) Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США», — подчеркнул парламентарий.

Пискарев добавил, что соответствующие материалы будут переданы в Министерство иностранных дел РФ.

Власти США неоднократно пытались возложить на Россию ответственность за «вмешательство» в американские избирательные процессы. Вашингтон после выборов 2016 года инициировал расследование под руководством бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, однако дело провалилось.