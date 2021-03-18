Рыболовлев пробудет в тюрьме три года за хищение средств «Электронного проездного»

Киров, 18 марта. Фигурант дела по «Электронному проездному», обвиняемый в злоупотреблении полномочий и растрате средств, полностью признал свою вину.

Первомайский районный суд Кирова вынес приговор одному из фигурантов дела по «Электронному проездному» экс-руководителю «Центральной диспетчерской службы» Александру Рыболовлеву. Его признали виновным в превышении полномочий, а также в хищении денежных средств. Фигуранту дела назначили три года и один месяц лишения свободы. Информацию об этом обнародовали сотрудники пресс-службы прокуратуры Кировской области

По имеющимся у прокуратуры данным, в период с 2010 по 2018 годы Рыболовлев входил в состав организованной группы, похитившей более 34 млн рублей средств «Электронного проездного». Фигурант дела сознался в содеянном, сообщил kirov-portal.