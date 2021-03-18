Валерий Захаров поздравил армию ЦАР с освобождением городов Алиндао и Богила

Банги, 18 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поздравил вооруженные силы республики с освобождением от боевиков городов Алиндао и Богила. Как уточнил политик, правительственные силы уже организовали патрулирование населенных пунктов для защиты местного населения.

«Поздравляю со вступлением армии ЦАР и ее союзников в города Алиндао и Богила! Правительственные силы уже организовали патрулирование в освобожденных районах, чтобы обеспечить безопасность центральноафриканцев» – написал Захаров в Twitter.

Félicitations pour l’entrée des FACA et leurs alliés dans les villes d’Alindao et Nana-Boguila !

Les forces gouvernementales ont déjà organisé les patrouilles dans les zones libérées afin de sécuriser les populations centrafricaines — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 18, 2021

Правительственные войска перешли в контрнаступление на боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в центральной и северо-западной частях страны.

Кроме того, ранее советник президента ЦАР Валерий Захаров сообщил о старте полицейских рейдов для выявления «спящих ячеек» радикальных исламистов.