Валерий Захаров поздравил армию ЦАР с освобождением городов Алиндао и Богила

Банги, 18 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поздравил вооруженные силы республики с освобождением от боевиков городов Алиндао и Богила. Как уточнил политик, правительственные силы уже организовали патрулирование населенных пунктов для защиты местного населения.
«Поздравляю со вступлением армии ЦАР и ее союзников в города Алиндао и Богила! Правительственные силы уже организовали патрулирование в освобожденных районах, чтобы обеспечить безопасность центральноафриканцев» – написал Захаров в Twitter.
Félicitations pour l’entrée des FACA et leurs alliés dans les villes d’Alindao et Nana-Boguila !— Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 18, 2021
Les forces gouvernementales ont déjà organisé les patrouilles dans les zones libérées afin de sécuriser les populations centrafricaines
Правительственные войска перешли в контрнаступление на боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в центральной и северо-западной частях страны.
Кроме того, ранее советник президента ЦАР Валерий Захаров сообщил о старте полицейских рейдов для выявления «спящих ячеек» радикальных исламистов.