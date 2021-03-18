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ЦАР

Валерий Захаров поздравил армию ЦАР с освобождением городов Алиндао и Богила

Валерий Захаров поздравил армию ЦАР с освобождением городов Алиндао и Богила

Банги, 18 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поздравил вооруженные силы республики с освобождением от боевиков городов Алиндао и Богила. Как уточнил политик, правительственные силы уже организовали патрулирование населенных пунктов для защиты местного населения.

«Поздравляю со вступлением армии ЦАР и ее союзников в города Алиндао и Богила! Правительственные силы уже организовали патрулирование в освобожденных районах, чтобы обеспечить безопасность центральноафриканцев» – написал Захаров в Twitter.

Правительственные войска перешли в контрнаступление на боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в центральной и северо-западной частях страны.

Кроме того, ранее советник президента ЦАР Валерий Захаров сообщил о старте полицейских рейдов для выявления «спящих ячеек» радикальных исламистов.

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