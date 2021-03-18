Глава МИД Алжира рассказал о вкладе республики в урегулирование кризиса в Ливии

Алжир, 18 марта. Министр иностранных дел Сабри Букадум охарактеризовал двусторонние отношения республики и Ливии.

Дипломат подчеркнул, что безопасность Алжира напрямую зависит от стабильности в соседнем государстве и на границе держав.

«Мы ежедневно участвуем в усилиях по разрешению кризиса и рады объединить институты в братской стране», — сказал Букадум.



В рамках заявления министр также анонсировал скорый визит ливийской делегации в Алжир.

По мнению главы МИД, для урегулирования ситуации в регионе державам необходимо проявлять повышенную бдительность. Он положительно оценил вклад республики в поддержку перемирия в североафриканском государстве.

«Алжир экспортирует в Ливию не оружие и насилие, а скорее помощь», — резюмировал дипломат.

Букадум также прокомментировал ситуацию в Западной Сахаре. Ранее республика выступала за проведение референдума о самоопределении народа.

«Мы не те, кто носит нож за спиной и отказывается от своих слов. Мы не приемлем навязывания решений гражданам. Алжир поддержит их, если они примут марокканскую автономию», — заключил министр.

Премьер-министр республики Абдельазиз Джерад ранее обсудил с главой переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой развитие отношений между державами.