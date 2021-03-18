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Пелоси выгораживает Джо Байдена перед американскими журналистами

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Пелоси выгораживает Джо Байдена перед американскими журналистами

Вашингтон, 18 марта. Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси признала ситуацию на границе страны кризисной, однако она уверена, что президент Джо Байден в ней не виноват.

Спикер Демократической партии в Конгрессе США Пелоси наконец назвала сложившуюся обстановку на юго-западных границах штатов «кризисом», однако она уверена, что в произошедшем виноват кто угодно, но не президент Байден. Именно такое заявление сделала Пелоси в общении с журналистами канала MSNBC.

«Он же президент всего два месяца! Он пытается справиться с ситуацией, и она обязательно улучшится», — выгораживает Пелоси американского лидера.

Также Пелоси спросили о самой острой части нового миграционного кризиса — детях. С начала февраля 2021 года, по разным оценкам, границу США пересекли от 100 до 117 тысяч нелегалов, из них число беспризорных детей достигает 13 тысяч. Детей направляют в центры содержания под стражей, с ужасными санитарными условиями, недостатком коек и свободного пространства. Пелоси уклонилась от прямого ответа на вопрос и перевела разговор в более личное русло.

«Что касается ситуации с детьми, то я сама мать пятерых детей и прекрасно все понимаю, для самой меня каждая минута, когда родители и дети разделены — это кризис», — заявила она.

Пелоси выгораживает Джо Байдена перед американскими журналистами

Президент США Джо Байден в первые месяцы нахождения в Белом Доме отменил почти все решения своего предшественника Дональда Трампа, связанные с борьбой с незаконной миграцией и депортацией нелегалов. В результате у южных границ штатов скопились сотни тысяч мигрантов из стран Латинской Америки. Полицейские и пограничники не справляются с нагрузкой, и глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас распорядился привлечь им на помощь волонтеров и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Некоторые эксперты от республиканцев также предполагают, что родители специально засылают детей отдельно через границу с США, чтобы затем попасть в Америку легально по программе воссоединения семей.

Ранее возле резиденции вице-президента США Камалы Харрис задержали вооруженного мужчину. Известно, что он устроил слежку за политиком.

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