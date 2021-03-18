Ливийские парламентарии обсудят распределение госбюджета на заседании в Триполи

Тобрук, 18 марта. Член Палаты представителей Ливии Мухаммад аль-Раид анонсировал дату следующего заседания парламента. По словам политика, совещание состоится в Триполи в следующий понедельник.

Основной темой переговоров станет распределение государственных средств.

«На заседании мы обсудим бюджет, попросим разъяснений и, возможно, внесем в него некоторые корректировки», — заявил Аль-Раид.

محمد الرعيض

عقيله صالح سيتواجد في طرابلس يوم الاثنين القادم لعقد جلسة رسمية البرلمان#ليبيا#Libya — أحـمـد اللـيـبـي (@Ahmed_AlLibi) March 17, 2021

Глава парламента Агила Салех пока не выслал официальные приглашения парламентариям и не прокомментировал грядущую встречу.

Аль-Раид напомнил, что на днях Финансовый комитет Палаты представителей уже провел переговоры с депутатами Триполи по вопросу распределения бюджета переходного Правительства национального единства.

Парламентарий отметил, что все государственные структуры приняли временный орган исполнительной власти и не сомневаются в его легитимности.

Избранный премьер-министр нового правительства Абд аль-Хамид Дабиба принес конституционную присягу на заседании Палаты представителей 15 марта в Тобруке.