Спикеру Украины Арестовичу разрешили материться в соцсетях

Киев, 18 марта. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге заявил, что не видит проблемы в том, что украинский спикер Алексей Арестович употребляет нецензурную лексику.

Арахамия заявил, что за нецензурные высказывания штрафовать или наказывать политического обозревателя Арестовича точно не будут. Глава фракции признался, что и сам активно употребляет бранные слова. По его словам, мат — это «народная речь», а в социальных сетях действуют свои правила.

Недавно украинский спикер грубо ответил своему подписчику под постом в Сети. Когда случившееся разлетелось по интернету и получило общественный резонанс, спикер удалил публикацию. Людей, которые акцентируют внимание на этом, Арестович назвал «чистыми лицемерами».

Недавно депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что хочет стать послом России на Украине.