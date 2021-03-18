Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спикеру Украины Арестовичу разрешили материться в соцсетях

Спикеру Украины Арестовичу разрешили материться в соцсетях

Киев, 18 марта. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге заявил, что не видит проблемы в том, что украинский спикер Алексей Арестович употребляет нецензурную лексику.

Арахамия заявил, что за нецензурные высказывания штрафовать или наказывать политического обозревателя Арестовича точно не будут. Глава фракции признался, что и сам активно употребляет бранные слова. По его словам, мат — это «народная речь», а в социальных сетях действуют свои правила.

Недавно украинский спикер грубо ответил своему подписчику под постом в Сети. Когда случившееся разлетелось по интернету и получило общественный резонанс, спикер удалил публикацию. Людей, которые акцентируют внимание на этом, Арестович назвал «чистыми лицемерами».

Недавно депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что хочет стать послом России на Украине.

Новости партнеров