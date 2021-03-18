Генштаб армии ЦАР оценил вклад России и Руанды в обеспечение безопасности на выборах

Банги, 18 марта. Пресс-секретарь генштаба армии ЦАР (FACA) Августин Ндаго-Кпако поблагодарил Россию и Руанду за помощь в обеспечении безопасности на выборах в парламент страны.

«Вооруженные силы Центральноафриканской Республики, в рамках обеспечения безопасности парламентских выборов 14 марта 2021 года, получили широкую поддержку со стороны международного сообщества и партнеров», — подчеркнул пресс-атташе.

По словам Ндаго-Кпако, армия ЦАР, обученная российскими инструкторами, провела эффективное патрулирование зон вокруг избирательных участков в Банги и на окраинах столицы.

«Генеральный штаб армии благодарит международное сообщество, военных FACA, руандийских друзей и партнеров из Российской Федерации за самоотверженную работу во благо победы и мира в ЦАР, а также призывает население удвоить бдительность и не поддаваться на провокации боевиков», — заявил пресс-секретарь генштаба.

Ранее FACA выбила боевиков из города Богила, взяв его под полный контроль. Также освобожден от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) транспортный коридор Банги — Гарабулай.

Ндаго-Кпако уверен, что результат успешного контрнаступления правительственных сил заметит даже человек, далекий от повестки республики. Под ударами армии ЦАР боевики CPC отступают на юге и севере страны.