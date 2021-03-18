Цивин намерен защищаться в суде при помощи переписки с дочерью Баталова

Москва, 18 марта. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина продолжают вести войну против супруги вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. В суде они намерены представить переписку с ее дочерью Марией в качестве доказательства своей правоты.

Скандал вокруг семьи Баталова не может разрешиться уже несколько месяцев. Вдова легендарного актера утверждает, что Цивин и Дрожжина втерлись к ней в доверие и обманом заставили подписать некие документы, пытаясь отобрать имущество у нее и дочери Марии, страдающей ДЦП. Супруги обвинения отрицают, выдвигая встречные обвинения в адрес Леонтенко.

«Гитана Аркадьевна лжет. У меня переписка с Машей, в которой Маша говорит: «Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее — зверюшка». Эти документы заверены судебным приставом и будут использоваться нами во время заседаний», — заявил Цивин в эфире программы «Пусть говорят».

По его мнению, Леонтенко банально мстит его семье, поскольку ненавидит дочь Баталова от первого брата Надежду, которой Цивин и Дрожжина пытались помочь.

«На ней грехов больше, чем на нас всех. Просто ее никто не трогал из уважения к Баталову», — заявил юрист, подчеркнув в очередной раз, что все документы она подписывала добровольно.

Сама Леонтенко пока не прокомментировала очередной поток обвинений в ее адрес. Ранее она заявила, что скандал отразился на ее здоровье. Сейчас Гитана Аркадьевна выходит из дома только ради новых допросов и судебных разбирательств. В трудный период ее поддерживает дочь Маша и друзья семьи.

Причиной судебных разбирательств стало то, что вдова Баталова, действуя от имени тяжелобольной дочери Маши, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением с Дрожжиной. Та с помощью этих документов приобрела право собственности на недвижимость, принадлежавшую Марии Баталовой. В этот список вошли треть квартиры на улице Серафимовича, нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра на той же улице и квартира площадью 54,7 квадратных метра в 1-м Самотечном переулке. Когда Дрожжину и Цивина обвинили в мошенничестве, артистка предложила расторгнуть договоры и вернуть имущество семье Баталова.

Однако сторона Марии Баталовой заняла другую позицию. Тяжелобольная дочь покойного артиста в начале марта прибыла в суд и потребовала признать договоры с Дрожжиной недействительными. На сторону наследницы Баталова встала прокуратура. Предполагается, что Леонтенко подписала документы под влиянием обмана. Если сделки признают недействительными, Дрожжина должна будет не только вернуть Марии Баталовой недвижимость, но и компенсировать ущерб.

В скандал оказался втянут и режиссер Никита Михалков. Он финансово помогал семье Баталова как при жизни актера, так и после его смерти. За несколько лет он перевел сотни тысяч рублей семье Баталова. Однако после прозвучавших заявлений юристов семьи о том, что вдова не получала никаких денег, финансовая помощь прекратилась до окончания проверки.