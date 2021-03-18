Google призвали снять ограничения с канала «Вести Крым» на YouTube

Москва, 18 марта. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения с официального канала «Вести Крым» на YouTube.

Сервис запретил каналу вести прямые трансляции и публиковать на канале видео сроком на одну неделю. Кроме того, на платформе были введены ограничения на видео с хроникальными кадрами Великой Отечественной войны «под предлогом нарушения правил площадки».

«Подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении РКН.

На прошлой неделе стало известно, что Google выплатил штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Это самый крупный штраф в России за подобное нарушение.