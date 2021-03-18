Французы посоветовали Джо Байдену обратиться к психиатру

Париж, 18 марта. Президент США Джо Байден набросился с критикой и оскорблениями на президента России Владимира Путина. Французские пользователи усомнились в адекватности америкаского лидера.

Его высказывания в эфире телеканала АВС спровоцировали волну негодования по всему миру: от Великобритании до Японии. Не остались в стороне и французские пользователи социальных сетей. В комментариях под публикацией авторитетной газеты Le Figaro о произошедшем инциденте пользователи высказали свою точку зрения. Мнения варьируются от конспирологических до откровенно насмешливых.

«Либо Байден сошел с ума, либо он хитрит, и тогда это еще серьезнее. Это означает, что США (с англичанами) готовятся к войне против России», — опасается пользователь Henrivinc. «Это большая ошибка, о которой Байден пожалеет и которую будет трудно исправить. От этого нелепого марионеточного президента можно ожидать чего угодно. Одержимость американцев по поводу России заставляет нас думать о том, что они проиграли холодную войну», — уверен некто под ником DG Forbes.

Многие сходятся во мнении, что будь американский лидер в здравом уме, он бы вряд ли сказал то, что сказал, тем более в телеэфире. Поэтому и рекомендации пользователи оставляют соответствующие.

«По-моему, Байдену следует обратиться к психиатру», — пишет Stanislas Brzezinski.

Есть и такие, для кого слова американского президента стали лакмусовой бумажкой, показывающей реальное положение США в мире и настоящее отношение Белого дома к окружающим.

«Зная две страны, я чувствую себя в России в большей безопасности. Добавлю, что истерия по-американски уже всех утомила», — заявил(а) hibiscus solei. «Американские демократы ведут больше войн, чем другие», — печально резюмирует Eric Louvet.

Аналогичные мнения высказывают люди по всему миру, а сами американцы все больше сомневаются в умственной и психической профпригодности своего президента.