Глава МИД Украины прокомментировал отчет Ирана о сбитом Boeing

Киев, 18 марта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing, который потерпел крушение.

Иранское агентство Tasnim опубликовало окончательный отчет о произошедшем. В нем говорится о том, что исламские ПВО ошибочно приняли самолет за крылатую ракету и выпустили в него два снаряда.

В своем видеообращении Кулеба заявил, что украинские власти направили Тегерану более 90 страниц замечаний и предложений по вышеуказанному отчету. По словам главы МИД, документ является «циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания» Boeing.

Министр добавил, что выявлены «многочисленные нарушения», а расследование назвал «предвзятым», представленные доказательства — «выборочными», выводы — «обманчивыми».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января 2020 года спустя три минуты после взлета. Жертвами стали 176 человек. Это крупнейшая катастрофа украинских авиалиний. По мнению Ирана, самолет случайно сбили из-за человеческого фактора.

Недавно Кулеба высмеял слова американских журналистов об отношениях президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.