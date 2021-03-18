Глава Чечни связал журналистов «Новой газеты» с западными спецслужбами

Грозный, 18 марта. Сотрудники «Новой газеты» являются агентами западных спецслужб. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в соцсетях.

Этот факт известен многим. Журналисты «Новой газеты» «порочат честь и достоинство тысяч бойцов, жертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе с международным терроризмом». Антироссийские санкции США вводятся именно с «подачи таких якобы либеральных газет».

«Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники «Новой газеты» являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами», — заявил Кадыров.

Ранее силовики Полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова уже заявляли, что «международные террористы развязали войну» в Чечне. К этом же действиям военных пытаются подтолкнуть «террористы в шкуре псевдожурналистов», чтобы разрушить страну.