Москва, 18 марта. Политик Петр Толстой высмеял президента США Джо Байдена и американские политические элиты. По его мнению, американская верхушка — группа безголовых динозавров.

В эфире одного из федеральных телеканалов речь зашла о личности Джо Байдена и об идеологии правящих американских элит, которые он представляет. Толстой использовал метафору, чтобы донести до зрителей, насколько устарели в своем мировоззрении американцы.

«Проблема этих людей (Байдена и политических элит США. — Прим. ред.) в том, что на самом деле это динозавры. Есть, например, такие особи как диплодоки. Они очень крупные и с крохотной головой, с мозгом как теннисный мячик. Вот он идет, видит, поворачивает голову, видит мышку, все забывает, и у него жизнь начинается заново. Вот примерно так эти люди и живут», — насмехается политик.

Эта идеология устарела, однако, по мнению Толстого, из-за своего архаичного понимания мироустройства американцы продолжают винить в проблемах Россию. Из-за того, что в США накапливается множество собственных внутренних проблем, идеология «победителей в холодной войне» становится все менее и менее эффективной.

«Они живут, одновременно жуя жвачку и находясь в категориях холодной войны, в которой они якобы победили. И они пытаются это мировоззрение транслировать, но получается все хуже и хуже. Посмотрите, что у них происходит. Они целуют неграм ботинки, они воюют за то, чтобы не отделились штаты, у них масса внутренних проблем, Америка расколота. И надо в этом кого-то обвинить», — уверен Толстой.

Однако дни такой элиты и ее взглядов сочтены, сказал он. Рано или поздно этот «динозавр» американского истеблишмент обязательно остановится и рухнет, потому что на самом деле он уже давно мертв.

«Проблема в том, что, как мне рассказывают коллеги, эти диплодоки, если им откусывали голову, могли продолжать идти еще в течение суток, у них были для этого механизмы — мозг в крестце. И история в том, что американская элита — это, на самом деле, диплодок без головы, и думают они уже другим местом. И есть им тоже больше нечем», — заключил Толстой.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о все более явственно проявляющихся признаках старческой деменции Джо Байдена. Многие страны негативно воспринимают его риторику, однако президент России Владимир Путин отнесся к словам американского коллеги сдержанно и ответил на его агрессию простой детской поговоркой с глубоким подтекстом.