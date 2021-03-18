Надежда Бабкина вспомнила, как настояла на выборе имени внука

Москва, 18 марта. Певица Надежда Бабкина трогательно поздравила внука Георгия с днем рождения. Она опубликовала на своей странице фото с повзрослевшим мальчиком.

Ребенок родился за день до дня рождения самой певицы. Исполнительница узнала об этом, когда отмечала свое торжество в одном из ресторанов.

Когда супруга сына Данилы была беременна, Надежда Георгиевна высказала свои предпочтения касательно имени будущего наследника. Знаменитость хотела, чтобы мальчик получил имя, как у ее отца.

«Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную день рождения в ресторане гостиницы «Метрополь». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем»», — рассказала знаменитость в социальной сети.

Народная артистка была безумно рада, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, услышав от сына радостную новость, она «разрыдалась от счастья».

Надежда Бабкина часто делится с поклонниками историями из своей жизни. Недавно она рассказала о своем первом романе, который чуть не завершился свадьбой.