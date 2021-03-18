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Песня Манижи для Евровидения возмутила «Союз православных женщин»

Песня Манижи для Евровидения возмутила «Союз православных женщин»

Москва, 18 марта. Международная общественная организация «Союз православных женщин» раскритиковала песню артистки Манижи для конкурса «Евровидение».

Возмущенные представители организации потребовали запретить исполнительнице участвовать в конкурсе, который в этом году пройдет в Роттердаме. По их мнению, сценический образ певицы оскорбляет достоинство русских женщин.

«Клип певицы Manizha прямо противоречит конституционной норме о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — говорится в открытом письме на сайте союза.

В организации также считают, что текст композиции Russian Woman разжигает межнациональную рознь и высмеивает русскую духовность и культуру.

Текст песни Манижи уже попросили проверить на наличие противоправных высказываний. Такое обращение поступило в Следственный комитет РФ. Не понравилась композиция и депутату Государственной думы Владимиру Жириновскому.

Манижа победила в отборе на Евровидение 8 марта. В выбранной ею песне говорится о сложной судьбе русской женщины и ее мечтах. Международный музыкальный конкурс пройдет в Нидерландах в мае.

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