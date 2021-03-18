Обглоданную животными ногу нашел житель Волгоградской области

Волгоград, 18 марта. Останки человеческого тела были найдены в лесном массиве области. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Во время прогулки местный житель обнаружил часть человеческой ноги, обглоданную животными, и сообщил о находке в полицию. Позже на глаза стражам порядка попалась еще одна часть, а затем — череп с нижней челюстью без следов повреждений.

Сейчас полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Сообщается, что неподалеку от места обнаружения останков собираются лица без определенного места жительства и бездомные животные.

Уралец расчленил труп убитого сына и активно помогал его искать, сообщал ФАН.