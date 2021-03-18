Поклонники пришли в восторг от Яны Кошкиной в образе глупышки

Москва, 18 марта. Актриса Яна Кошкина исполнила роль глупышки в одной из миниатюр в юмористическом шоу «Однажды в России». Поклонники пришли в восторг от игры знаменитости.
Артисты разыграли ситуацию в лифте. Яна была в образе глупой девушки в коротком платье и с экстремально глубоким декольте. Поверх сексуального наряда была накинута зеленая куртка.
Примечательно, что присутствующие в кадре артисты не сводили глаз с пышного бюста знаменитости. Видимо, так было задумано по сценарию.
Артистка поспешила поделиться с интернет-пользователями видео юмористического этюда. Она разместила запись на своей странице в Instagram.
«Случай в лифте. Ну а пока я нахожусь на съемках нового проекта, наслаждайтесь мной и нашей прекрасной компанией «Однажды в России» в лифте», — написала артистка в социальной сети.
Поклонники пришли в восторг от образа глупышки, который воплотила Кошкина. Девушку осыпали комплиментами в комментариях.
«Посмеялся от души. Обожаю эту команду»;
«Кошкина и Картункова на высоте, как и всегда»;
«Эта роль просто идеальна», — написали комментаторы.
Подписчики регулярно делают комплименты Кошкиной. Многие восхищаются ее женственной и подтянутой фигурой.