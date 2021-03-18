Поклонники пришли в восторг от Яны Кошкиной в образе глупышки

Москва, 18 марта. Актриса Яна Кошкина исполнила роль глупышки в одной из миниатюр в юмористическом шоу «Однажды в России». Поклонники пришли в восторг от игры знаменитости.

Артисты разыграли ситуацию в лифте. Яна была в образе глупой девушки в коротком платье и с экстремально глубоким декольте. Поверх сексуального наряда была накинута зеленая куртка.

Примечательно, что присутствующие в кадре артисты не сводили глаз с пышного бюста знаменитости. Видимо, так было задумано по сценарию.

Артистка поспешила поделиться с интернет-пользователями видео юмористического этюда. Она разместила запись на своей странице в Instagram.

«Случай в лифте. Ну а пока я нахожусь на съемках нового проекта, наслаждайтесь мной и нашей прекрасной компанией «Однажды в России» в лифте», — написала артистка в социальной сети.

Поклонники пришли в восторг от образа глупышки, который воплотила Кошкина. Девушку осыпали комплиментами в комментариях.

«Посмеялся от души. Обожаю эту команду»; «Кошкина и Картункова на высоте, как и всегда»; «Эта роль просто идеальна», — написали комментаторы.

Подписчики регулярно делают комплименты Кошкиной. Многие восхищаются ее женственной и подтянутой фигурой.