«Новая газета» 20 лет дискредитирует борцов с терроризмом на Кавказе

Служащие в полку полиции специального назначения имени Ахмат-Хаджи Кадырова жители Чечни 17 марта обратились к президенту России с просьбой защитить их от клеветы, распространяемой «Новой газетой». В обращении действия издания называют настоящей «информационной войной», развернутой изданием против силовиков, которые боролись и борются с террористами. В Грозном в тот же день собрались родные погибших при исполнении долга силовиков, требуя обратить внимание на деятельность издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал чеченским полицейским обратиться в суд по поводу публикаций «Новой газеты», если публикация носит клеветнический характер. Он добавил, что издание часто публикует критические материалы, и если речь идет об информации, порочащей честь и достоинство людей, есть смысл применить юридические процедуры.

Поводом стала вторая с начала года публикация «Новой газеты» о правонарушениях, допускаемых силовиками в Чечне. В статье Елены Милашиной говорится о неправомерных действиях полицейских-спецназовцев в республике. Автор ссылается на показания бывшего сотрудника антитеррористического полка Сулеймана Гезмахмаева, попросившего политического убежища в Германии, и приводит страшные подробности казни 13 человек, произошедшей в 2017 году. В общественной палате республики материал назвали клеветой, с чем «Новая газета» не согласилась.

Главный редактор Дмитрий Муратов заявил, что редакция готова идти в суд и доказывать там свою правоту. В эфире «Эха Москвы» он заметил, что публикация основана на «свидетельских показаниях и фактах», и суд в этом случае — нормальный цивилизованный путь:

«Мы готовы, если нам реально предъявят претензии, не по телевизору, а юристы, например, подадут иск, скажут: «Вы соврали. В частности, вот-вот-вот наши претензии». Мы соответственно придем в суд и будем говорить, что нет, мы уверены в своих фактах. Это нормальный, цивилизованный путь», — сказал Муратов.

Кампания «Новой газеты» против верховной власти в Чечне, игнорирующая интересы обычных жителей республики идет давно — со второй половины 90-х издание делает все, чтобы убедить мировое сообщество, будто бы российская власть — самый главный «террорист» на Кавказе.

Лжецы страшнее террористов

Герой недавнего расследования «Новой» — бывший полицейский Гезмахмаев, упоминает, что его отец воевал против федерального центра вместе с Джохаром Дудаевым и Асланом Масхадовым, а также был против службы сына в антитеррористическом подразделении, так как «не хотел иметь дела с государством»:

«Когда к власти пришел Джохар Дудаев, мне был год. Когда началась чеченская война — 5 лет. Отец участвовал в первую чеченскую в ополчении, воевал вместе с Дудаевым, Масхадовым, знал Ахмата Кадырова. После второй войны отец занял четкую позицию: как можно меньше общего иметь с государством», — говорит собеседник издания.

«Новая Газета» всегда симпатизировала Аслану Масхадову — лидеру чеченских боевиков, признанному «президентом Ичкерии» на Западе. Издание писало о нем и его отрядах с большим сочувствием, призывая центр к переговорам:

В 2002 году «Новая» опубликовала интервью с Ахмедом Закаевым — бандитом, называвшем себя тогда «спецпредставитель Аслана Масхадова». Сейчас он находится в Лондоне, британское правительство не признает его преступником, и отказывается выдавать России. Он продолжает общаться со СМИ — например, в 2014 году давал интервью спецкору «Новой газеты», а тогда — «Медузы», Илье Азару.

В январе этого года Закаев выразил соболезнования семье уничтоженного вместе с пятью другими террористами командира запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 Аслана Бютукаева — присягавшего лично Аль-Багдади «эмира вилаята Кавказ», принявшего этот «титул» по наследству от сподвижника Масхадова Доку Умарова. К ликвидации террористов имел отношение и отряд спецназа, бойцов которого «Новая газета» сейчас обвиняет в пытках и убийствах «подставных» боевиков.

Утверждать, что Муратов и его издание отрабатывают закаевские заказы без доказательств невозможно, но то, что именно соболезнования одного бандита другому запустили новую волну «антикадыровских» публикаций о Чеченской республике, выглядит подозрительным. Внутриполитическая напряженность в России выгодна, в том числе, и сепаратистам, бежавшим за рубеж, но не оставившим в прошлом идею о «независимой Ичкерии», а оппозиционное издание, бывшее очень «прочеченским» 20 лет назад, вряд ли потеряло все контакты.

Тем более, о поставленной на поток «заказухе» в Новой газете» ранее говорили. По данным источника, частым заказчиком Муратова был олигарх Михаил Ходорковский, и в тесном сотрудничестве с ним работал бывший спецкор «Фонтанки» Денис Коротков, перешедший в «Новую газету» после скандала с публикацией о российских летчиках в Сирии. В 2018 году, сразу после геройской гибели майора ВКС Романа Филиппова, Коротков написал для «Фонтанки» статью, где выложил сведения о зарплатах российских пилотов, воспользовавшись доступом в личный кабинет погибшего в бою с террористами пилота. В Минобороны назвали поступок идущим вразрез с нормами журналистской и просто человеческой этики.

Другая колумнистка издания Ольга Боброва опубликовала в 2018 году масштабное интервью с россиянином Сергеем Трофимовым, который сражался против правительственных сил в Сирии в составе запрещенной в РФ группировки «Ахрар аш-Шам». Журналист называет публикацию «поиском лекарства от вируса войны», уточняя, что герой вышел с ней на связь из Идлиба сам. Многие осудили сам факт публикации этого материала, назвав его рекламой террористической группировки, однако «Новая газета» и Муратов сумели разбирательства избежать.

Закон о пропаганде терроризма сделал невозможной риторику «нулевых», и сочувствие «вооруженной сирийской оппозиции» в тексте Бобровой выражено весьма аккуратно. В прошлом году «Новая газета» также сочувственно вспоминала боевиков-террористов, настойчиво продвигая тезис, что их дети, выросшие без отцов по вине российских военных, в будущем отомстят, а также рассказывала о «репрессиях» против жен боевиков, якобы устраиваемых властями. Публикация «достоверных, но анонимных» рассказов возмутила реальных родственников боевиков, которые написали Муратову открытое письмо, где говорили, что все написанное в статье Eкатерины Сокирянской — ложь, требовали извинений и опровержений.

Тема «репрессий против родных» поднялась и сейчас, сразу после публикации Милашиной. Со ссылкой на данные сотрудника иноагента «Мемориал» Олега Орлова, «Новая газета» сообщила, будто бы родичей Сулеймана Гезмахмаева задержали, требуя сообщить, где находится его мать и сестры, угрожали расправой семье. Подтверждений журналисты не привели, написав только, что задержанным «поставили ультиматум и отправили домой».

Представить, каково читать подобное людям, терявшим близких в хаосе локальной войны, тяжело. Но если попробовать, гневные требования закрыть издание, вылившего очередную порцию обвинений на тех чеченцев и русских, кто этот хаос сдерживают, кажутся понятными. Призывавшие к уступкам бандитам и террористам 20 лет назад ничуть не изменились, и по-прежнему делают все для подрыва доверия к России. Но что требования остановить подрывную деятельность Дмитрия Муратова и его коллектива сейчас звучат и от родных тех, кого «Новая газета» много лет оправдывала, и от родичей погибших бойцов с террористами, дают шанс, что очередное разбирательство в суде закончится для издания не просто штрафом.

1 Организация запрещена на территории РФ.