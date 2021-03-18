Сотрудники ФСБ задержали в Уфе разыскиваемого главу экстремистской организации

Уфа, 18 марта. Осужденный ранее за призывы к экстремистской деятельности 61-летний Равиль Тухватулин задержан уфимской службой безопасности.

Руководителя организации «Община коренных народов Руси – Уфимский регион» еще в мае прошлого года приговорили к лишению свободы на полтора года. Однако преступник не только отказался признать свою вину, но и уклонился от отбывания назначенного судом наказания. Тогда Равиля объявили в федеральный розыск.

Местонахождение осужденного раскрыли правоохранители. Его обнаружили в одном из домов на улице Шмидта в столице республики и задержали, сообщили в пресс-службе УФСБ России региона. Приговор суда будет приведен в исполнение.

Жителя Саранска осудили за экстремистское видео с нацистской символикой, сообщает ФАН.