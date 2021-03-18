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Африка

Власти Мали назначили на пост советника президента наркоторговца

Власти Мали назначили на пост советника президента наркоторговца

Бамако, 18 марта. Президент Национального переходного совета Мали (CNT), полковник Малика Дью назначил своим советником Мохамеда Ульда Матали, который находится под санкциями ООН за связи с боевиками и торговлю наркотиками.

Ранее Матали занимал пост депутата от правящей партии. Политик обладает большим авторитетом у элит на севере страны. В краткосрочной перспективе он планирует провести собрание региональных общин.

Однако для ООН статус и общественный рейтинг советника президента Мали не имеет значения. Организация с 2019 года обвиняет его в связях с боевиками и в контрабанде.

Матали вину отрицает. В частности, недавно он заявил, что никогда не был замешан в торговле наркотиками. Полковник Малика Дью называет соратника «патриотом, который заслуживает быть специальным советником в Мали».

Впрочем, ни поддержка президента, ни дипломатический паспорт не помогут новоиспеченному малийскому политику. Представители ООН осудили его назначение и предупредили, что Матали не сможет совершать международные поездки. Помимо прочего, Организация заморозит активы советника.

Накануне правительство Мали амнистировало мятежного генерала-путчиста Амаду Саного. Его обвиняли в расправе над 21 президентскими гвардейцами. Военного преступника освободили с формулировкой «во имя национального примирения».

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