Боевики захватили приграничные с Нигером районы Мали



Бамако, 18 марта. В Мали объявлен трехдневный траур в память о погибших солдатах правительственных сил. Нападение радикалов в городе Тессит унесло жизни 33 военнослужащих малийской армии, еще 14 получили ранения.

Боевики атаковали армейский блокпост неподалеку от границ с Буркина-Фасо и Нигером в этот понедельник, 15 марта. Около сотни нападавших открыли пулеметный огонь из пикапов и мотоциклов. Минобороны Мали сообщает о ликвидации 20 радикалов.

Национальный траур начнется сегодня в полночь по Гринвичу. На всех малийских государственных учреждениях приспустят флаги. Боестолкновения между Мали и Нигером приобретают систематический характер. Накануне боевики задержали четыре автомобиля, возвращающихся с ярмарки Банибангоу в Республике Нигер.

Очевидцы сообщили, что радикальные исламисты поделили пассажиров на две группы: жителей общины Зерма расстреляли, остальных отпустили пешком. Боевики сожгли три машины, четвертую впоследствии обнаружили в малийском Андерамбукане, в 40 километрах от места происшествия.