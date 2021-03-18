Переговоры с главой ПАСЕ в Москве показали отсутствие интереса Европы к Навальному

Москва, 18 марта. Переговоры председателя ПАСЕ Хендрика Дамса в российской столице продемонстрировали отсутствие интереса европейских политиков к осужденному блогеру Алексею Навальному.

Как стало известно, ситуация вокруг «берлинского пациента» должна была стать основной темой переговоров с участием европейского представителя в Москве, однако блогера упомянули лишь вскользь. Эту информацию подтвердил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

«Мы говорили, что есть вопросы, по которым у нас нет общего понимания. В порядке перечисления говорили и про Навального. Но Дамс говорил также про заключенных в Турции и так далее», — сказал парламентарий.

Глава Совета ПЦ «Мемориал» (признан иноагентом в РФ) Александр Черкасов также сообщил, что тема Навального была далеко не центральной, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Сети появилась фотография Алексея Навального в колонии.