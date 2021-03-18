Правительственные войска ЦАР выбили боевиков из города в золотоносной супрефектуре



Банги, 18 марта. Национальная армия ЦАР взяла под контроль город в супрефектуре Нана-Богила. В результате боя радикалы из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) понесли значительные потери и отступили.

Сообщается, что контрнаступление военнослужащих на трассе Пауа — Боссангоа началось рано утром в четверг. Правительственные войска застали бандитов врасплох. Спустя несколько часов перестрелки оставшиеся в живых члены бандформирований покинули город.

Местные жители пережидали боестолкновение в окрестных джунглях. Подразделения армии организовали патрули в Богиле, чтобы обеспечить безопасность граждан. В населенный пункт возвращается мирная жизнь.

Город Богила и одноименная супрефектура являются стратегически важными для боевиков из «Коалиции» территориями. Здесь расположено множество золотоносных рудников. А контрабанда драгоценного металла — существенная статья доходов в бюджете радикалов.



Также сообщается, что обученные российскими инструкторами бойцы ВС ЦАР выбили бандитов из городов Нгаунде на северо-западе страны и Бакума на востоке республики.

Ранее житель Бамбари рассказал, что боевики из конгломерата группировок CPC испытывают перебои поставок вооружения и продовольствия. По его словам, основным поставщиком всего необходимого для радикалов, координируемых экс-президентом Франсуа Бозизе, стали миротворцы многопрофильной комплексной миссии ООН.