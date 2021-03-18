Двум сотрудникам кингисеппской фирмы выплатили зарплату по требованию прокуратуры

Санкт-Петербург, 18 марта. Задолженность по зарплате перед двумя бывшими работниками фирмы из Кингисеппа была погашена только при вмешательстве прокуратуры. Генеральный директор компании оштрафован.

Прокуратура Ленобласти заставила местную фирму выплатить задолженность по зарплате двум бывшим сотрудникам, сообщают в пресс-службе ведомства.

Расследование показало, что начальство недоплатило работникам около 350 тыс. рублей. Комплекс мер прокурорского реагирования позволил вынести представление в адрес генерального директора фирмы, а также назначить ему штраф.

Ранее ФАН писал о том, что в Госдуме предложили платить сотрудникам за переработку в двойном размере.