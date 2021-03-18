Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 3,1%

Лондон, 18 марта. Майские фьючерсы на североморский сорт нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упали в цене на 3,1%.

Так, стоимость нефти достигла 65,97 доллара за баррель. Последний раз энергоресурс торговался на данном уровне 4 марта текущего года. При этом нефть американской марки WTI снизилась в цене на 3,5% — до 62,35 за баррель.

На момент 17:39 по московскому времени марка Brent ускорила падение до 3,7% и торговалась на уровне 65,64 доллара за баррель. В то же время WTI снижалась в цене на 3,9% WTI — до 62,11 доллара за баррель.

Сотрудничество по добыче сланцевой нефти и газа на месторождении Вака Муэрта ранее обсудил президент Аргентины Альберто Фернандес совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Директор фонда Кирилл Дмитриев отметил заинтересованность в развитии партнерства между странами.