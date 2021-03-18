СК организовал проверку после видео с «оседлавшей» памятник Кругу женщиной

Тверь, 18 марта. Сотрудники ДПС смогли оперативно выйти на след нарушительницы и задержать ее. В отношении жительницы Твери составлены административные протоколы в соответствии с законодательством.

Инцидент произошел возле памятника Михаилу Кругу, установленному в центре города. Женщина подъехала к нему на машине, заехав на тротуар. После чего она залезла на монумент и стала разливать вокруг неизвестную жидкость из бутылки.

Когда дебоширка слезла, то подошла к своей машине и стала ее пинать ногами. «Выпустив пар», женщина скрылась с места происшествия. Дорожная полиция установила личность нарушительницы. Видео с неадекватной «поклонницей» певца опубликовали очевидцы. Они не исключили, что женщина находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Стало известно, где в Самаре поставят памятник хозяину «дачи со слонами», сообщает ФАН. Памятник Константину Головкину, скорее всего, будет установлен возле дома, где он жил.