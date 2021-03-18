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Солдаты ЦВО ремонтируют раритетную технику для парада ко Дню Победы

Солдаты ЦВО ремонтируют раритетную технику для парада ко Дню Победы

Москва, 18 марта. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) готовят боевые машины ко Дню Победы 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Ремонтные бригады занимаются проверкой и приведением в рабочее состояние бронеавтомобилей, полуторного грузовика и среднего танка Т-34. Один из военнослужащих рассказал, что у танка сейчас прогибается гусеница, чего не должно быть. Механики приведут ее в порядок, благодаря чему гусеница не слетит во время поворотов на брусчатке.

Т-34 будет ехать во главе колонны на параде в Екатеринбурге. Именно эта боевая машина в мае 1945 года первой вошла в Прагу, оккупированную нацистами. Во время парада экипажи техники будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что участников Парада Победы начали вакцинировать от коронавируса. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о вероятности проведения парада в 2021 году, передает «Царьград».

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