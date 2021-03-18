Солдаты ЦВО ремонтируют раритетную технику для парада ко Дню Победы

Москва, 18 марта. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) готовят боевые машины ко Дню Победы 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Ремонтные бригады занимаются проверкой и приведением в рабочее состояние бронеавтомобилей, полуторного грузовика и среднего танка Т-34. Один из военнослужащих рассказал, что у танка сейчас прогибается гусеница, чего не должно быть. Механики приведут ее в порядок, благодаря чему гусеница не слетит во время поворотов на брусчатке.

Т-34 будет ехать во главе колонны на параде в Екатеринбурге. Именно эта боевая машина в мае 1945 года первой вошла в Прагу, оккупированную нацистами. Во время парада экипажи техники будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что участников Парада Победы начали вакцинировать от коронавируса. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о вероятности проведения парада в 2021 году, передает «Царьград».