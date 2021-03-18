Центральноафриканская армия освободила от боевиков город Алиндао



Банги, 18 марта. Правительственные силы освободили город Алиндао — оплот бандформирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) бывшего генерала Али Дарасса, которое числится в составе конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Армия взяла населенный пункт без боя. Узнав о приближении военнослужащих, террористы бежали в направлении городов Димби и Мингала. Во время отступления радикалы устроили беспорядки, которые сопровождались грабежами местных жителей. В частности, бандиты угнали несколько мотоциклов. Сообщается, что боевики испытывают проблемы в снабжении.

Военнослужащие ЦАР организовали патрулирование городских кварталов для обеспечения безопасности населения. Бежавшие от бесчинств радикалов граждане постепенно возвращаются домой.

Сутками ранее советник президента Центральноафриканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров сообщил о старте полицейских рейдов сразу в нескольких районах страны. Цель операции — выявить и нейтрализовать «спящие ячейки» радикальных исламистов.