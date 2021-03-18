Воркутинские коммунальщики спасли замерзающую на улице женщину

Воркута, 18 марта. Водитель мусоровоза и двое грузчиков выехали на маршрут для уборки контейнерных площадок и заметили лежащую в снегу женщину, которую они не смогли оставить в беде.

Неравнодушные сотрудники коммунальной службы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали доврачебную помощь женщине. До приезда медиков Андрей Павлов, Роман Мирошников и Михаил Логу пытались отогреть несчастную найденными в машине куртками и одеялом, сообщает «Комсомольская правда«.

Аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС вытащил из леса троих мужчин, которые заблудились и начали замерзать, сообщает ФАН.