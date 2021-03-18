Создана первая модель эмбриона человека из клеток кожи

Москва, 18 марта. Группа ученых, возглавляемая австралийским профессором Хосе Поло, представила первую модель эмбриона человека на ранней стадии развития.

Исследователи перепрограммировали клетки кожи в трехмерную клеточную структуру. Она морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии. Об этом говорится в заявлении Университета Монаш в Австралии. Зарубежные специалисты вырастили модель бластоциты.

После 12-13 дней модель эмбриона человека прекращает свое развитие. Разработка зарубежных специалистов позволит изучить эмбриогенеза человека. К тому же она прольет свет на некоторые причины бесплодия и случаи выкидыша на ранних сроках беременности.

Американские ученые выяснили, как средства бытовой химии влияют на женщин в положении. Некоторые компоненты в их составе могут спровоцировать преждевременные роды. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале MedicalXPress. Речь идет о веществах, которые называются полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ), объяснили специалисты.