Прогноз роста российской экономики улучшен на 2021 год

Вашингтон, 18 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило свой прогноз по росту экономики Российской Федерации на текущий год.

Об этом стало известно из доклада организации, на который ссылается «Прайм». В 2021 году отечественная экономика вырастет выше, чем ожидали аналитики — на 3,3% вместо 3%.

«Fitch повысило свой прогноз на 2021 год на 0,3 процентного пункта, до 3,3%», — говорится в материале.

Улучшению показателя способствовал рост цен на нефтяном рынке. Данная тенденция поддержит и позиции российской валюты, рост которой все же ограничивается рядом факторов. Среди них Fitch называет санкционные риски и сохранение геополитической напряженности. При этом на экономическую активность в начале 2021 года оказала влияние вторая волна коронавируса, считают в агентстве.

Ранее аналитики Fitch оценили возможность восстановления экономики Украины. На экономическую ситуацию в стране могут положительно повлиять падение уровня смертности и ограничение экономических запретов, уверены в агентстве.