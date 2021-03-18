Обозреватель Forbes рассказал, как Россия защищает Севморпуть с воздуха

Вашингтон, 18 марта. Арктика стала важной точкой противостояния России и США, но российские истребители могут обеспечить России преимущество для защиты Северного морского пути.

И РФ, и США работают над увеличением сети авиабаз, которые позволили бы боевым самолетам выполнять важные воздушные миссии в Заполярье. Об этом с своей статье для издания Forbes, перевод которой предоставила «ПолитРоссия», пишет американский обозреватель Дэвид Экс. При этом Россия уже имеет истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые способны «охватить» весь Северный морской путь.

«Их миссия — защищать Северный морской путь, судоходный канал, который становится все более важным для Москвы», — подчеркнул Экс.

Российские истребители в сопровождении бомбардировщиков Су-24 и самолетов-разведчиков регулярно совершают полеты над Арктикой. Аналитик указал, что для расширения их радиуса действия Москва восстановила более десяти аэродромов по всему арктическому побережью России, в том числе на очень холодных островах.

Автор публикации также указал на то, что США пытаются прощупать российскую оборону на Крайнем Севере. Например, для этого четыре стратегических бомбардировщика B-1 ВВС США были переброшены в Норвегию. Именно таким угрозам при защите Севморпути смогут противодействовать МиГ-31, считает Экс.

При этом ранее стало известно, что военное командование США рассматривает вопрос создания в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России. Помимо этого американские эксперты посоветовали администрации президента США Джо Байдена больше инвестировать деньги в американское военное присутствие в Арктическом регионе, передает «Царьград».