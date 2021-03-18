Бенедикт Камбербэтч сыграет фокусника в фильме о Второй мировой войне

Лондон, 18 марта. Знаменитый британский актер театра и кино Бенедикт Камбербэтч снимется в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, в котором сыграет роль фокусника.

Драма «Военный маг» будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани. Камбербэтч выступит не только исполнителем главной роли, но и одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером.

В центре повествования — фокусник из Великобритании Джаспер Маскелайн, который с помощью трюков помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке, передает Deadline.

Актер в недавнем интервью намекнул на продолжение сериала «Шерлок». По его словам, пятый сезон вполне может выйти на экраны.