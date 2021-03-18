Иосиф Пригожин скрывал от Валерии, насколько тяжело переносил COVID-19

Москва, 18 марта. Продюсер Иосиф Пригожин скрывал от супруги, певицы Валерии, насколько тяжело переносил COVID-19, а затем еще и тайно принял участие в шоу «Маска».

По словам Валерии, еще в начале пандемии они с мужем сдали анализ, который показал, насколько тяжело для них может пройти заболевание коронавирусом. Артистка получила благоприятный результат, а ее муж — нет.

Валерия очень испугалась, когда Пригожин заразился. Продюсер не рассказывал супруге, насколько непросто ему приходится. Ему катастрофически не хватало воздуха — была низкая сатурация.

Исполнительница подчеркнула, что обязательно отговорила бы мужа от участия в «Маске», если бы знала о его намерениях. Она считает, что Пригожину следовало пощадить себя после болезни, а не решаться на «чистое безумие».

«Когда мы через три дня после выписки из больницы летели в самолете, ему было плохо, крутило ноги», — цитирует ее Wday.ru.

Продюсер рассказывал, что на шоу «Маска» был связан контрактом. Пригожину пришлось бы заплатить 10 миллионов рублей, если бы Валерия, которая занимает кресло члена жюри, узнала о его участии в съемках.