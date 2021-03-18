Белый дом сообщил о занятости Байдена после предложения Путина о дискуссии

Вашингтон, 18 марта. Президент США Джо Байден будет занят 19 апреля. Об этом говорится в ответе Белого дома на предложение о переговорах с Москвой.

Президент России Владимир Путин предложил Байдену продолжить дискуссию и поговорить в онлайн-формате. Американская администрация отреагировала на инициативу российского лидера.

«Пока нечего сообщить, завтра президент США занят», — сказали в Белом доме.

Ранее Владимир Путин ответил на резкие заявления американского лидера Джо Байдена. Глава государства подчеркнул, что желает американскому президенту здоровья.