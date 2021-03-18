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Тина Канделаки рассказала, где найти своего мужчину

Тина Канделаки рассказала, где найти своего мужчину

Москва, 18 марта. Телеведущая Тина Канделаки призвала не искать вторую половинку. Она считает, что одиноким людям в первую очередь нужно наполняться самим, а не заполнять пустоту другим человеком.

Звезда телевидения рекомендовала одиночкам начать с поиска себя, а затем переходить к партнеру. Она уверена, что два человека, состоявшиеся как личности, смотрятся намного гармоничнее.

«Где встретить своего мужчину?» — вот самый распространенный вопрос на всех женских форумах. Мамы советуют выходить в люди. Подруги пытаются вытащить друг друга в какой-нибудь бар. Но дело не в месте на карте, дело — в вашем собственном состоянии», — написала Канделаки на своей странице в социальной сети Instagram.

Журналистка уверена, что найти возлюбленного в таком случае можно где угодно, даже на шоу «Холостяк». Поэтому она особенно призывает одиноких людей подумать о себе.

Тина Канделаки счастлива в браке с бизнесменом Василием Бровко. Супруги сыграли свадьбу в 2014 году. Знаменитость старше мужа на десять лет, но это не мешает им выстраивать гармоничные отношения.

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