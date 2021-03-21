Ида Галич прокомментировала слухи об изменах бывшего мужа

Слухи о том, что блогер Ида Галич рассталась с супругом Аланом Басиевым, появились еще в конце прошлого года. После постоянных вопросов поклонников Галич на своей странице в Instagram подтвердила догадки, но вместо подробностей она заявила, что теперь у каждого из них свой путь.

Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, поклонники пары до сих пор переживают и пытаются узнать, что же послужило причиной их разрыва. Ведь Алан и Ида выглядели счастливыми, более того у них родился сын Леон, который должен был, наоборот, укрепить семейные узы.

Оставив надежду на их воссоединение, подписчики Галич начали расспрашивать о причине, из-за которой последовал развод.

Два дня назад Ида Галич опровергла еще одну теорию своих подписчиков о расставании с Аланом — причина не в финансах и не в изменах.

«Мой муж мне никогда не изменял, а я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста», — написала блогер в своем Instagram.

Видимо, играть в угадайку придется долго — рассказывать подробности Ида не планирует. Через пару месяцев она официально станет свободной и вернет себе девичью фамилию. Алан тоже ничего не комментирует, но и не расстраивается: недавно его уже заметили в компании новой пассии.

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