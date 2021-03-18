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Ливия

Премьер-министр Ливии поручил решить проблемы с подачей электричества

Премьер-министр Ливии поручил решить проблемы с подачей электричества

Триполи, 18 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба собрал заседание в штаб-квартире General Electricity Company.

В заявлении пресс-службы ПНЕ говорится, что на совещании обсуждался «технический план краткосрочного и долгосрочного процесса», направленный на прекращение отключения электроэнергии в населенных пунктах.

Абд аль-Хамид Дабиба поручил специалистам разработать механизм для сдерживания кризиса перебоев тока по основным магистралям сети в стране. Он также пообещал оказать посильную поддержку для преодоления этих трудностей.

Председатель совета директоров GEC Виам аль-Абдали заявил, что для успешного решения сложившейся ситуации не хватает порядка 1500 мегаватт. В связи с этим работникам приходится отключать свет на несколько часов для восполнения необходимой нагрузки, после чего подача возобновляется.

В совещании также участвовали глава Центрального банка Ливии Садик Кабир, государственный министр по делам кабмина Адель Джума и ряд членов Счетной палаты.

Абд аль-Хамид Дабиба ранее называл главные приоритеты и задачи переходного Правительства национального единства. Среди них — борьба с коррупцией, вывод страны из кризиса и организация президентских выборов 24 декабря 2021 года.

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