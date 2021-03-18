Премьер-министр Ливии поручил решить проблемы с подачей электричества

Триполи, 18 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба собрал заседание в штаб-квартире General Electricity Company.

В заявлении пресс-службы ПНЕ говорится, что на совещании обсуждался «технический план краткосрочного и долгосрочного процесса», направленный на прекращение отключения электроэнергии в населенных пунктах.

Абд аль-Хамид Дабиба поручил специалистам разработать механизм для сдерживания кризиса перебоев тока по основным магистралям сети в стране. Он также пообещал оказать посильную поддержку для преодоления этих трудностей.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعقد اجتماعا بمقر الشركة العامة للكهرباء حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والداخلية والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى إدارة الشركة، لمناقشة الخطة الطارئة للشركة — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) March 18, 2021

Председатель совета директоров GEC Виам аль-Абдали заявил, что для успешного решения сложившейся ситуации не хватает порядка 1500 мегаватт. В связи с этим работникам приходится отключать свет на несколько часов для восполнения необходимой нагрузки, после чего подача возобновляется.

В совещании также участвовали глава Центрального банка Ливии Садик Кабир, государственный министр по делам кабмина Адель Джума и ряд членов Счетной палаты.

Абд аль-Хамид Дабиба ранее называл главные приоритеты и задачи переходного Правительства национального единства. Среди них — борьба с коррупцией, вывод страны из кризиса и организация президентских выборов 24 декабря 2021 года.